Cameraman valt in het water, maar maakt dan beste shot van de uitzending

Een cameraman van het programma 'Good Day' in Las Vegas leek eerder deze week de uitzending flink te verknoeien. Tijdens een live reportage aan een meer filmde hij vanop de oever de presentatrice die in een kajak de kijkers toesprak. Maar filmen en kijken waar je loopt, dat is niet vanzelfsprekend: de man viel pardoes het water in. Maar niet alleen hield hij de camera droog, hij maakte meteen ook het beste shot van de uitzending. De reacties van de collega’s in de studio achteraf? Op-en-top Amerikaans, wat had je gedacht?