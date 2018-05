15-jarige haalt finale BK snooker en neemt het op tegen voormalig kampioen

Kevin Van Hove en Julien Leclercq hebben zich in Sint-Truiden geplaatst voor de finale op het Belgisch kampioenschap snooker.

Van Hove, de Belgisch kampioen van 2004, zette in de kwartfinale de Vlaams-Brabander Peter Bullen, die zich in 2011 en 2015 de beste toonde, met 5-4 opzij. In de halve finale was de Antwerpenaar met 6-1 meer dan een maatje te sterk voor de uittredende kampioen Jeff Jacobs. Van Hove, die vorig jaar met 7-4 verloor van Jacobs, potte breaks weg van 107 en 84.

De 15-jarige Leclercq, die vorig jaar het BK bij de junioren won, zette in de kwartfinale de West-Vlaming Nick Vanhee met 5-2 aan de kant en dit na onder meer een 129 break. In de halve finale toonde hij zich na een thriller met 6-5 de betere over Kristof Vermeiren waarbij hij breaks noteerde van 89 en 56.

Uitslagen:

Kwartfinales:

Julien Leclercq- Nick Vanhee 5-2

Kevin Van Hove - Peter Bullen 5-4

Kristof Vermeiren - Kevin Hanssens 5-4

Jeff Jacobs- Chris T’Syen 5-0

Halve finales:

Kevin Van Hove- Jeff Jacobs 6-1

Julien Leclercq- Kristof Vermeiren 6-5