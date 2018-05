Engelsman Rose neemt optie op eindzege in Fort Worth Invitational

Met een derde ronde van 66 slagen en vier slagen voorsprong op de concurrentie, is de eindoverwinning voor de Engelsman Justin Rose binnen handbereik op het Fort Worth Invitational golftoernooi (PGA/7.100.000), dat plaatsvindt op de Colonial golfbaan in het Amerikaanse Fort Worth (Texas).

De 37-jarige Rose, die in zijn succesvolle loopbaan al 21 toernooien won, waaronder de US Open in 2013, liep een ronde van vier onder par en dit na vijf birdies en een bogey.

De regerende Olympische kampioen telt met zijn score van 196 slagen, veertien onder par, vier slagen voorsprong op de Amerikaan Brooks Koepka, de regerende US Open kampioen, en de Argentijn Emiliano Grillo, die in 2015 het Frys.com Open won. De Canadees Corey Connors, de Spanjaard Jon Rahm, de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen en de Amerikanen J.T. Poston en Ryan Armour, die de vierde plaats delen, volgen al op zes slagen van Rose.