Dit verandert allemaal op 1 juni

Vanaf 1 juni wordt het standaardtarief voor registratierechten verlaagd, is er een nieuwe voetbalwet van kracht in ons land en zet de MIVB nieuwe elektrische bussen in. Een overzicht van wat allemaal precies verandert volgende maand.

Standaardtarief registratierechten van 10 naar 7 procent

Het standaardtarief voor registratierechten bij de aankoop van een woning in Vlaanderen daalt op 1 juni van 10 naar 7 procent. Voor bescheiden woningen, met een aankoopprijs tot 200.000 euro, is er een vrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro. Die vrijstelling komt overeen met 5.600 euro. De Vlaamse regering meent dat de hervorming meer gezinnen in staat zal stellen een eigen woning of appartement te kopen.

Vanuit de regering werd spoed gezet achter de hervorming, zodat die inderdaad op 1 juni van start kan gaan. “Wie zijn of haar aankoop uitgesteld heeft mag op twee oren slapen: vanaf 1 juni zal wie een eigen huis of appartement koopt minder belastingen betalen”, zei minister van Financiën Bart Tommelein na de goedkeuring.

De verlaging van het standaardtarief geldt wel enkel als het om de enige woning gaat en de koper er binnen de twee jaar intrekt. Het kadastraal inkomen zal geen criterium meer zijn om van een verlaagd tarief te genieten. Als de aankoopprijs niet hoger is dan 200.000 euro krijgen kopers dus een korting van 5.600 euro. In de kernsteden en de Vlaamse rand geldt de korting tot een aankoopprijs van 220.000 euro.

Er zijn ook energie-ingrepen. Wie binnen de vijf jaar na aankoop een ingrijpende energetische renovatie uitvoert, betaalt in plaats van 7 maar 6 procent registratierechten. Bij een bescheiden woning komt er een vrijstelling van 4.800 euro bij. Het gaat om een renovatie waarbij de verwarming, koeling, luchtcirculatie ... volledig vervangen wordt en minstens 75 procent van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd. Het oude systeem met standaard 10 procent en bij een klein beschrijf 5 procent gaat dus op de schop. Volgens Tommelein is de ingreep budgetneutraal.

Nieuwe voetbalwet van kracht

Ook het amateurvoetbal, vrouwenvoetbal en het jeugdvoetbal bij profclubs vallen vanaf 1 juni onder de aangepaste voetbalwet. Die wet regelt de veiligheid tijdens voetbalwedstrijden. Daarnaast kunnen supporters voortaan een waarschuwing krijgen alvorens ze een boete of stadionverbod krijgen. Volgens initiatiefnemer Brecht Vermeulen (N-VA) moet de wet het gedrag van mensen corrigeren, eerder dan veel boetes op te leveren.

Daarom voorziet de tekst in twee soorten waarschuwingen, die opgelegd kunnen worden bij kleine overtredingen. Een agent kan een officiële waarschuwing geven op het moment van de overtreding, de ambtenaar van de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken kan dat op het einde van de procedure.

Fans zullen ook de mogelijkheid krijgen aan zelfregulering te doen. Zo zullen alle clubs uit eerste klasse A en B een supporter liasion officer (SLO) moeten aanstellen. Dat wordt een brugfiguur tussen de fans en club die veiligheidsproblemen mee kan helpen voorkomen.

Bij risicovolle amateurwedstrijden wordt de inzet van stewards mogelijk gemaakt. Dat zal ook mogelijk zijn tijdens WK-wedstrijden op groot scherm. Daarnaast zal het gebruik van vuurwerk, voetzoekers en rookbommen ook worden verboden rond het stadion. Momenteel geldt dat verbod enkel in het stadion zelf.

Nieuwe elektrische bussen op nieuwe MIVB-lijn

Een nieuwe buslijn van de MIVB, waarop alleen maar elektrische bussen zullen rijden, verbindt vanaf 1 juni de Brusselse bovenstad met de benedenstad. De zogenaamde ‘midibussen’ die op de lijn zullen rijden zijn iets kleiner dan de andere MIVB-bussen: er zijn 22 zitplaatsen en een twintigtal staanplaatsen.

Een oplaadbeurt voor de bussen, ‘s nachts, duurt 4,5 uur, en de batterijen hebben een autonomie van acht uur. Ook overdag, tussen ochtend- en avondspits, kunnen de batterijen geladen worden - dat kan sneller, op 2,5 uur.

Lijn 33 zal de boven- en benedenstad verbinden, via het centrum: van Dansaert over de Grote Markt naar Louiza. Elke 20 minuten, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, zal er een bus rijden. Brussel wordt daarmee een van de eerste steden die een buslijn uitbaat met enkel elektrische bussen.

De eerste zeven bussen zijn van het Poolse Solaris. Deze midibussen zijn dus kleiner, waardoor ze makkelijker door sommige smalle straatjes in het centrum van de stad zullen kunnen manoeuvreren.