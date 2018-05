Liverpool-trainer vreest dat sterspeler Salah het WK zal missen, Egyptische bond is optimistischer

Trainer Jürgen Klopp van Liverpool vreest dat Mohamed Salah het WK moet missen. De Egyptische smaakmaker van Liverpool raakte in de finale van de Champions League tegen Real Madrid al na een half uur geblesseerd bij een duel met Sergio Ramos. De aanvoerder van de Madrilenen ging aan de arm van Salah hangen, waardoor de Egyptenaar viel en ongelukkig op zijn schouder landde.

“Mo is nu in het ziekenhuis voor een röntgenfoto”, zei Klopp. “Het ziet er niet goed uit. Hij heeft iets met zijn sleutelbeen of schouder.” Salah keerde na een behandeling nog even terug op het veld, maar had zoveel last dat hij al snel in tranen naar de kleedkamer verdween. “Het was een meedogenloze actie van Ramos”, mopperde Klopp. “Hij heeft waarschijnlijk geen vrienden gemaakt in Egypte.”

Salah leidde zijn land voor het eerst sinds 1990 naar het WK. De aanvaller van Liverpool werd dit seizoen topscorer in de Premier League en kreeg zo’n beetje alle individuele prijzen in Engeland.

De Egyptische voetbalbond gaat er voorlopig wel van uit dat Salah op tijd fit zal zijn voor het WK. Op Twitter meldde de bond contact te hebben gehad met de medische staf van Liverpool. Eerste onderzoek zou “slechts” verstuikte schouderbanden hebben uitgewezen. Voor de Egyptenaren reden genoeg om optimistisch te zijn over de inzetbaarheid van Salah op het mondiale toernooi in Rusland.