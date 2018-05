Nina Derwael en Noah Kuavita zijn Belgische turnkampioenen

Nina Derwael en Noah Kuavita hebben zich zaterdag in Izegem tot Belgisch turnkampioen gekroond. De 18-jarige Derwael (Sta Paraat Hasselt) verzamelde 53,050 punten en verwees daarmee Axelle Klinckaert (GymMax/51.000) en Senna Deriks (Gymgroep A.S/49.550) naar de ereplaatsen.

Aan de brug met ongelijke leggers, het toestel waarop ze Europees kampioene is en op het WK brons veroverde, verbeterde Derwael met 15,350 punten haar persoonlijk record. Voor Derwael, in 2015 Belgisch kampioene bij de junioren, is het de eerste nationale titel bij de senioren. Op de erelijst volgt ze Rune Hermans (Gym Haacht) op. Die kon om gezondheidsredenen haar titel niet verdedigen. Ze kwam enkel aan brug en balk in actie.

Kuavita (Silok Deurne) eveneens 18 jaar, bleef met 82,650 punten Jimmy Verbaeys (Blauwput Omnisport/81.150) en Maxime Gentges (FfG/80.800) voor. Hij lost Daan kennis (Gym Mol) als Belgisch kampioen af.