Jan Petralia en Joke Coysman pakken Belgische duatlontitels lange afstand

Brussel -

Jan Petralia en Joke Coysman hebben zaterdag in het Nederlandse Almere het Belgisch kampioenschap duatlon lange afstand gewonnen. Beiden kwamen als eerste Belgen over de meet na 10 km lopen, 60 km fietsen en opnieuw 10 km lopen in een wedstrijd die ook dienst deed als nationaal kampioenschap voor de Nederlandse duatleten.