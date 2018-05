Vier jonge Belgische atleten lopen limieten voor EK in Berlijn op IFAM Oordegem

Oordegem - Op de International Flanders Athletics Meeting (IFAM) in Oordegem hebben jongeren Jonathan Sacoor en Eliott Crestan zaterdag de minima behaald voor het EK atletiek, dat in augustus in Berlijn plaatsvindt. Sacoor snelde op de 400 meter naar 46.07, Crestan op de 800 meter naar 1:47.18. Ook Renée Eykens en Elise Vanderelst plaatsten zich voor het EK, zij het op de 1.500 meter.

Sacoor brak in de 4x400 meter al door toen hij afgelopen winter naar brons snelde op het WK in Birmingham met de Belgian Tornados, maar nu mag hij zich opmaken voor zijn eerste groot toernooi op de individuele 400 meter. Hij moest als belofte aan de B-limiet van 46.70 voldoen. In Oordegem liep hij naar de vierde plaats. Hij moet wel maken dat hij ook eind juli nog bij de snelste drie Belgen is, anders valt hij alsnog uit de selectie.

Crestan is nog geen bekende naam, maar in het atletiekwereldje geldt hij al jaren als een van de allergrootste beloften. Zijn chrono in Oordegem betekende een nieuw Belgisch record bij de junioren (U20). Crestan had als belofte de B-limiet van 1:47.60 nodig. Op de 200 meter kwam Robin Vanderbemden tot 20.63, voor Berlijn is 20.62 nodig. Broers Jonathan en Dylan Borlée liepen in diezelde reeks naar 21.14.

Philip Milanov, die al geplaatst is voor Berlijn, kwam tot 63m74 in het discuswerpen. Polsstokspringer Ben Broeders, eveneens al geplaatst voor het EK, moest vrede nemen met 5m50.

Renée Eykens en Elise Vanderelst plaatsen zich voor EK in Berlijn op de 1.500 meter

Renée Eykens en Elise Vanderelst hebben zich zaterdag op de International Flanders Athletics Meeting (IFAM) in Oordegem geplaatst voor het EK atletiek in Berlijn op de 1.500 meter. Eykens, die ook al voor de 800m geplaatst was, klokte 4:11.33. Vanderelst (20) ging nog sneller en kwam tot 4:09.31.

Eykens haalde al de halve finales op zowel het EK in Amsterdam in 2016 als de Spelen in Rio. Voor Vanderelst wordt het een eerste groot toernooi. Ze werd in het verleden wel al knap vierde op het WK voor junioren (U20).

Eline Berings ging opnieuw onder de 13 seconden op de 100 meter horden. Ze liep 12.96, vorige week was het 12.93. Haar persoonlijk record staat op 12.87. De Gentse is al geplaatst voor het EK. Op de 400 meter horden liep Hanne Claes naar 56.76, terwijl er 56.68 nodig is voor Berlijn. Camille Laus, een trainingsmaatje van Claes en de vriendin van Kévin Borlée, liep een mooie 400 meter in 52.32. Voor het EK heeft ze 52.22 nodig.