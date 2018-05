Drie Vietnamezen en Frédéric Caudron in halve finales op WB driebanden Ho Chi Minh

Drie Vietnamezen hebben zich zaterdag in Ho Chi Minh voor de halve finales van het tweede wereldbekertoernooi driebanden van het seizoen geplaatst. Wereldkampioen Frédéric Caudron (UMB-1) is de enige die de thuisspelers nog de kaas van het brood kan eten.

Caudron, vorige maand winnaar van de openingsmanche in Antalya, schaarde zich bij de laatste vier door de Colombiaan Robinson Morales (UMB-187) in 19 beurten met 40-18 te verslaan. In de achtste finales was het eerder op de dag minder vlot verlopen. Tegen de Zuid-Koreaan Choi Sung-Won (UMB-11) had de 50-jarige Henegouwer 24 beurten nodig gehad voor een 40-36 zege.

Om een finaleplaats neemt Caudron het op tegen Tran Quyet Chien (UMB-18). In de andere halve finale staan Nguyen Quoc Nguyen (UMB-15), de nummer een van zijn land, en Ngo Dinh Nai (UMB-30) tegenover elkaar.

Titelverdediger Eddy Merckx (UMB-2) werd in de kwartfinales met 40-23 uitgeschakeld door Ngo. In de achtste finales wipte Merckx Eddy Leppens (UMB-19) met 40-38 uit het toernooi.