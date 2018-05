Achilles Bocholt houdt titelkansen gaaf in play-offs handbal

Bocholt - De strijd om de Belgische handbaltitel is nog niet beslecht. In de tweede wedstrijd van de play-off-finale (best of 3) won Achilles Bolcholt zaterdag met 32-30 van Intia Hasselt. Halfweg was de stand 18-12 in het voordeel van de thuisploeg. In een zinderende tweede helft kwamen de bezoekers terug tot op één punt, maar uiteindelijk hield Bocholt stand. De eerste wedstrijd eindigde vorige week met 30-26 in het voordeel van Hasselt. Volgende week zaterdag valt de beslissing in een belle, die ook in Bocholt wordt gespeeld.

Initia Hasselt won dit seizoen al zijn vier thuiswedstrijden tegen Bocholt, maar kon op verplaatsing geen enkele keer winnen. Bocholt startte heel gretig en kwam via Roel Valkenborgh op voorsprong. Via Wout Winters en Serge Spooren werd een eerste kloofje geslagen (4-2). Hasselt klampte aan, maar stuitte enkele keren op doelman Alberts. Aan de overkant zorgde Damian Kedziora ervoor dat de kloof uitgediept werd tot vier doelpunten (11-7). Bij 14-12 hadden de Hasselaren hun achterstand gehalveerd, maar met de rust in zicht sloeg Bocholt hard toe. Winters, Valkenborg en twee keer Spooren zorgen ervoor dat de thuisploeg met een voorsprong van zes goals de kleedkamers indook.

Bij aanvang van de tweede helft zorgde Kedziora met zijn vijfde van de avond voor een kloof van zeven doelpunten (21-14). Hasselt vocht voor wat het waard was en pitste er drie goals af (25-21). Met nog tien minuten te spelen was het 29-24. Bart Köhlen bracht zijn team met nog zes minuten op de klok terug tot 29-27 en op twee minuten van het einde was het 30-29. Winters leek de match te beslissen, maar Hasselt keerde nog eens terug dankzij het 9e doelpunt van Köhlen. Met een doelpunt in de slotminuut nam Evert Kooijman dan toch alle twijfels weg.

Achilles Bocholt gaat volgende week voor een derde opeenvolgende landstitel. Initia Hasselt kan een veertiende landstitel pakken en een eerste sinds 2014.