Thibaut Pinot uitgedroogd naar het ziekenhuis na voorlaatste rit in Giro

De Fransman Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) kende een zware dag in de 20 etappe van de Giro. Waar hij voor de rit nog derde was in de stand, viel hij na de rit van 214 kilometer uit de top tien. De 27-jarige wielrenner eindigde op 45:32 van de winnaar. Vervolgens werd Pinot met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis afgevoerd.

“Pinot is zaterdagavond onderzocht in het ziekenhuis van Aoste,” meldde zijn team via Twitter. “Hij lijdt aan uitdroging en heeft koorts. Hij is in goede handen en wordt bijgestaan door ploegdokter Jacky Maillot.”

Zondag zal Pinot, nu 16e in de stand, niet meer van start gaan in de slotrit.