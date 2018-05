Opnieuw code geel: bekijk hier wanneer en waar het zondag kan onweren met kans op wateroverlast

Een fantastisch zonnige dag was het zaterdag en ook zondag krijgen we temperaturen die richting 30 graden gaan, maar de kans bestaat dat het zondagnamiddag opnieuw stevig gaat onweren. Mogelijk zal die opnieuw wateroverlast als gevolg hebben.

Net als zaterdag zullen de temperaturen zondag flirten met 30 graden. Heerlijk barbecue- en terrasjesweer, maar volgens het KMI en de website NoodweerBenelux breng je de namiddag beter niet in openlucht door.

“We beschikken zondag over flink wat energie in de atmosfeer. Diverse weermodellen berekenen dat onweersbuien gaan profiteren van deze energie en zich gaan uitbreiden over België in de loop van de namiddag”, staat te lezen bij NoodweerBenelux.

In de loop van de dag en de avond verwachten we onweersbuien met opnieuw kans op veel neerslag en hagel, klinkt het bevestigend bij het KMI.