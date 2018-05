David Goffin is klaar voor het gravel van Roland Garros: “Ik ben aangekomen met goed gevoel”

David Goffin (ATP 9) begint als eerste van de zes Belgen aan Roland Garros. Zondag neemt het achtste reekshoofd het in de eerste ronde op tegen de Nederlander Robin Haase (ATP 44), die hij onlangs nog versloeg op het Masters 1.000-toernooi van Madrid. Vorig jaar moest de Luikenaar opgeven in de derde ronde na een val op Court Suzanne Lenglen.

“Ik ben hier aangekomen met een goed gevoel. Ik heb goede wedstrijden in de benen en heb geen fysieke ongemakken”, verklaarde Goffin op een persconferentie. “Ik was verrast dat ik in Monte Carlo al een hoog niveau haalde. Zo begon mijn gravelseizoen goed, met nadien nog een goed toernooi in Barcelona. Alleen tegen Kyle Edmund (in Madrid, nvdr.) heb ik een slechte wedstrijd gespeeld. Het doel is om de positieve lijn door te trekken.”

Goffin en Haase kijken elkaar voor de zesde keer in de ogen, de tweede keer in één maand. De Belgische nummer één verloor nog maar één keer tegen de Nederlandse nummer één. “In Madrid heb ik hem geklopt, dat geeft vertrouwen voor de partij in de openingsronde. Maar de omstandigheden zijn anders. We zullen zien wie hier het best mee kan omgaan. Hij serveert goed, countert goed met de backhand en ook zijn forehand is goed. Bovendien is Haase slim en ervaren, hij probeert altijd oplossingen te vinden. Deze wedstrijd kan echt een valstrik zijn. Ik ga proberen even goed te doen als in Madrid”, besloot Goffin.