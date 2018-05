Amerikaanse oud-missionaris na twee jaar uit Venezolaanse cel vrijgelaten

Na een verblijf van bijna twee jaar in de gevangenis van de Venezolaanse geheime dienst is een Amerikaans staatsburger vrijgelaten. Dat is zaterdag door de autoriteiten in de VS en Venezuela bevestigd.

Na zijn terugkeer in de Verenigde Staten zal Joshua Holt ‘s avonds door de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis ontvangen worden. Holt was in 2016 naar Venezuela gereisd om te trouwen. De vroegere mormoonse missionaris uit de staat Utah had zijn vriendin Tamara Belén Caleño op het internet leren kennen. Na het huwelijk wilde het stel samen naar de VS trekken.

Bij een razzia in de woning van het echtpaar werden later blijkbaar een vuurwapen, munitie, een springtuig en gedetailleerde kaarten van de hoofdstad Caracas ontdekt. Holt werd wegens terrorisme en spionage gearresteerd en werd bijna twee jaar lang opgesloten in de gevangenis van de geheime dienst Helicoide. De Amerikaanse regering noemde hem een gijzelaar van het socialistische bewind in Venezuela.

Na zijn omstreden herverkiezing had de Venezolaanse president Nicolás Maduro onlangs de vrijlating van leden van de oppositie in het vooruitzicht gesteld. Volgens de ngo Foro Penal zitten in Venezuela rond de 350 politieke gevangenen in de cel.