Stoffel Vandoorne twaalfde op startgrid Monaco: "We hebben wat geluk nodig"

Voor Stoffel Vandoorne verliep de kwalificatie voor de GP van Monaco enigszins teleurstellend. Na bemoedigende resultaten tijdens de oefensessies kwalificeerde hij zich als twaalfde.

En een twaalfde plaats op de startgrid, daar had Vandoorne niet op gerekend. Tijdens de laatste oefensessie reed Vandoorne zelfs nog de achtste tijd, dan bestaat er geen twijfel over dat Vandoorne na afloop van de kwalificatie teleurgesteld was.

"We hadden een competitieve wagen tijdens de derde oefensessie maar we ontdekten een klein probleem voorafgaand aan de kwalificatie," aldus Vandoorne. "Er was geen tijd om het op te lossen waardoor we de kwalificatie moesten aanvatten zonder de juiste afstellingen."

"Ik voelde onmiddellijk het verschil. De wagen was niet zo goed meer als tijdens de derde oefensessie, er was een probleem met de balans. Dat was niet ideaal voor de kwalificatie maar het is niets dat niet kan opgelost worden tegen de race."

"Ondanks het probleem waren we nog redelijk competitief. We hadden een goede snelheid in Q1 en Q2 en we zaten iets dichter bij de rest. Een beetje verkeer tijdens mijn outlaps en niet de meest perfecte ronde zorgden ervoor dat ik de twaalfde tijd reed. We waren twee tienden verwijderd van onze richttijd dus ik denk dat we normaal makkelijk in Q3 hadden moeten geraken."

Doordat Vandoorne niet kon doorstoten tot in Q3 mag hij morgen tijdens de race echter wel zelf kiezen op welke banden hij de race aanvat. De top tien zal op de minder interessante hypersoft-band moet starten, die banden zullen sneller slijten en die wagens zullen dan ook sneller een pitstop moeten maken. Starten op een andere band kan dan ook kansen creëren tijdens de race, zeker wanneer er eventueel een safety car op de baan komt.

"Uiteraard ben ik teleurgesteld maar er is zeker en vast nog kans op een puntenfinish morgen. We kunnen zelf de band kiezen waarop we de race aanvatten. De hypersoft lijkt niet de beste keuze. Hopelijk krijgen we kansen doordat we op een andere band starten. We hebben gewoon morgen wat geluk nodig," besloot Vandoorne.

