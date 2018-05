Referendum over abortuswetgeving in Ierland: “Ja”-kamp zegeviert met 66 procent

66,4 procent van de Ieren heeft “ja” gestemd in het referendum dat vrijdag is gehouden omtrent een versoepeling van de abortuswetgeving.

Het referendum draaide rond een aanpassing van de wetgeving om abortus zonder beperkingen toe te laten tot 12 weken, en tot 24 weken in een beperkt aantal gevallen, bijvoorbeeld wanneer het leven van de vrouw in gevaar is.

De Ieren moesten stemmen voor het al dan niet afschaffen van het achtste amendement van de grondwet, dat de toegang tot abortus beperkt. Dat amendement kwam er na een referendum in 1983, waarbij het recht van het ongeboren kind werd erkend. Het stelt het recht van de moeder en het ongeboren kind op hetzelfde niveau, wat in principe betekent dat abortus in de meeste gevallen verboden is.

“Stille revolutie”

Het “Ja”-kamp haalde in het referendum overtuigend de meerderheid. 1,4 miljoen mensen stemden voor, goed voor 66,4 procent van de stemmen. 723.632 mensen stemden tegen.

“Wat wij vandaag hebben gezien is de culminatie van een stille revolutie die in Ierland heeft plaatsgevonden”, zei premier Leo Varadkar al eerder op de dag.

Tegenstanders van de versoepeling hadden eerder op de dag al hun nederlaag toegegeven.

Foto: AFP