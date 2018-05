Kirsten Flipkens naar finale dubbelspel op WTA Nürnberg

Kirsten Flipkens heeft zich zaterdag voor de finale van het dubbelspel geplaatst in Nürnberg (250.000 dollar). Samen met de Zweedse Johanna Larsson nam de 32-jarige Antwerpse in de halve finales met tweemaal 6-4 de maat van de Kroatische Darja Jurak en de Zweedse Cornelia Lister.

Om de titel geven Flipkens en Larsson, die het tweede reekshoofd vormen, het op tegen de Nederlandse Demi Schuurs en de Sloveense Katarina Srebotnik, de derde reekshoofden. Schuurs en Srebotnik plaatsten zich vrijdag al voor de finale door de Tsjechische Kveta Peschke en de Amerikaanse Nicole Melichar met 6-2, 2-6 en 10-8 te verslaan. Peschke en Melichar waren nummer een op de plaatsingslijst.

Larsson (TA-97) won eerder op de dag al het enkelspel. Ze versloeg de Amerikaanse Alison Riske (WTA-105), die Flipkens (WTA-69) in de halve finales uitschakelde, met 7-6 (7/4) en 6-4, goed voor haar tweede WTA-titel.

In het dubbelspel kan Larsson een dertiende WTA-titel op haar palmares brengen. Flipkens gaar voor een vierde titel. Dit jaar was ze met Elise Mertens al de beste in Lugano, vorig jaar won ze met de Slovaakse Dominika Cibulkova in Rosmalen. Met Larsson won ze in 2016 het WTA-toernooi van Seoel en was ze dit seizoen al runner-up in Boedapest. Op de WTA-ranking voor het dubbelspel nemen Larsson en Flipkens de 23e en 36e plaats in.

WTA Straatsburg: Anastasia Pavlyuchenkova toernooiwinnares na marathonpartij

De 26-jarige Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA-31) heeft zaterdag het WTA-toernooi van Straatsburg (250.000 dollar) op haar palmares gebracht. In de finale versloeg ze de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA-36) in een marathonpartij met drie tiebreaks. Pas na 3 uur en 35 minuten stond de 6-7 (5/7), 7-6 (7/3), 7-6 (8/6) op het bord. De derde matchbal was de goede.

Voor Pavlyuchenkova, derde reekshoofd op het gravel in de Elzas, is het de twaalfde WTA-titel, de eerste dit seizoen.