Facebookgroep voor jonge weduwen met kinderen: “Je kinderen vertellen dat hun papa er niet meer is. Dat is het ergste wat je kan meemaken”

Sint-Truiden -

“Je kinderen vertellen dat hun papa er niet meer is. Dat is het ergste wat je kan meemaken”, vertelt de Tiense Christel van der Vloed. Twee jaar geleden verloor ze plots haar partner Guy. Sinds een jaar vindt Christel troost bij N.E.S.T. (Never Ending Stories Together, nvdr.). Een besloten Facebookgroep voor jonge weduwen met kinderen. De 170 leden komen uit alle hoeken van Vlaanderen. Sinds kort is er ook een mixgroep waar jonge weduwnaars met kinderen welkom zijn.