Dominic Thiem maakt favorietenrol waar en wint finale ATP Lyon

De 24-jarige Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-8) heeft zaterdag het ATP-toernooi van Lyon (501.345 euro) gewonnen). In de finale nam het eerste reekshoofd in 2 uur en 25 minuten met 3-6, 7-6 (7/1) en 6-1 de maat van de Fransman Gilles Simon (ATP-75).

Voor Thiem is het de tiende ATP-titel, de achtste op gravel en de tweede dit seizoen. In februari was hij de beste in Buenos Aires. In Madrid moest hij twee weken terug in de finale de duimen leggen voor Alexander Zverev (ATP-3), nadat hij in de kwartfinales wel een einde had gemaakt aan de zegereeks van Rafael Nadal (ATP-1). Thiem kan dus met vertrouwen naar Roland-Garros, waar hij de voorbije twee jaar telkens de halve finales bereikte.

Eerste toernooiwinst voor Marton Fucsovics

De 26-jarige Hongaar Marton Fucsovics (ATP-60) heet zaterdag een eerste ATP-toernooi op zijn palmares gebracht. In het Zwitsese Genéve (501.345 euro) maakte hij in de finale in 1 uur en 7 minuten met tweemaal 6-2 korte metten met de Duitser Peter Gojowczyk (ATP-49).

Het was de eerste keer dat Fucsovics, in 2010 winnaar van het juniorentoernooi op Wimbledon, in de finale van een ATP-toernooi stond. Hij is de eerste Hongaarse toernooiwinnaar sinds Balazs Taroczy in 1982.