Cabinepersoneel Ryanair plant grote bijeenkomst om betere behandeling te eisen

Het voltallige cabinepersoneel van de Ierse lowcostluchtvaartmaatschappij Ryanair zal op 3 en 4 juli een topbijeenkomst houden in Dublin om een eerlijkere behandeling te eisen. Dat heeft de Internationale Federatie van Transportarbeiders bekendgemaakt.

De federatie ziet weinig vooruitgang in het proces van erkenning van de vakbonden dat door Ryanair was ingezet enkele maanden geleden. “Er blijft aanhoudend zware kritiek komen op de slechte salariëring, de strikte discipline die wordt opgelegd, de onrealistische verkoopsdoelstellingen en het feit dat het personeel moet betalen voor zaken die elders door de werkgever gratis ter beschikking worden gesteld”, heet het.

Voordien is er in Brussel op 4 juni nog een bijeenkomst van de vakbonden van het luchtvaartpersoneel gepland, waarop zal overlegd worden hoe het Ryanair-personeel het best kan worden bijgestaan bij de onderhandelingen.