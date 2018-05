Geluk voor Bemelmans, hij wordt als lucky loser opgevist voor hoofdtabel Roland Garros

Ruben Bemelmans (ATP 111) mag zich alsnog opmaken voor de hoofdtabel van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. Hij werd opgevist als lucky loser, na het forfait van een andere speler.

In de eerste ronde neemt Bemelmans het op tegen Yuki Bhambri (ATP 94) uit India. In 2015 speelden beide spelers al eens tegen elkaar. Toen haalde Bhambri het voor eigen publiek in New Delhi.

De 30-jarige Bemelmans sneuvelde vrijdag in de derde en laatste kwalificatieronde op het Parijse gravel. Hij ging met 6-2, 2-6 en 7-5 onderuit tegen de Braziliaan Thomaz Bellucci (ATP 269).

Na 2015 staat de Limburger voor de tweede keer op de hoofdtabel van Roland Garros. Hij vervoegt zo David Goffin (ATP 9). De Luikenaar ontmoet in de eerste ronde de Nederlander Robin Haase (ATP 44).