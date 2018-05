“Seksmagie en groepsmasturbatie”: Victoria en Danny gaan wel heel ver om hun klanten te helpen

Ze noemt zichzelf een “tantrische heks en sekscoach die de relaties van haar klanten helpt transformeren door het bedrijven van ‘seksmagie.” Samen met haar vriend Danny houdt ze workshops waarin ze onder meer in groep masturberen om dat te bewerkstelligen. “Ik help anderen vrijheid te vinden via hun seksualiteit.”

Mensen die de sessie van Victoria en Danny bijwonen krijgen het advies om olie, een handdoek, dekentje en een sarong mee te nemen. “Kom en keer terug naar je eigen erotische onschuld”, klinkt het bij Victoria, Brits van oorsprong maar sinds enkele jaren woonachtig in Australië.

De groepslessen zijn de ene keer enkel toegankelijk voor vrouwen, de andere keer gemengd, en telkens gidst Victoria de groep doorheen een masturbatiesessie. “Het helpt de band van vrouwen met hun vagina te versterken en leert hen ervan te genieten.”

Volgens Victoria bereiken haar klanten vaak “diepere orgastische staten” en hebben ze meer plezier tijdens de seks. Daarnaast zegt ze dat het emotionele wonden door onder meer seksueel misbruik kan helpen helen.

De inspiratie voor de workshops vond Victoria ook bij zichzelf. Na een giftige relatie had ze niet langer het gevoel nog thuis te zijn in haar lichaam. Via de tantrische methodes die ze nu toepast, wist ze die band te herstellen. Al komt dat niet vanzelf: “Je moet eraan blijven werken.”

