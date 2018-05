Straffe Vanendert soleert naar zege in koninginnenrit Ronde van België en juicht voor het eerst sinds 2011

Jelle Vanendert heeft de vierde etappe in de Baloise Belgium Tour gewonnen. De man van Lotto-Soudal rondde een straffe solo af in de straten van Wanze. Voor Vanendert was het zijn eerste overwinning sinds zijn befaamde ritzege in de Tour 2011, op Plateau de Beille. Jens Keukeleire spurtte achter zijn ploegmaat naar de tweede plaats en is de nieuwe leider.

Na 147,3 kilometer met start en aankomst in Wanze en onderweg onder meer twee keer de Muur van Hoei kwam Vanendert solo over de meet. Met nog iets minder dan tien kilometer voor de boeg ontsnapte hij uit de kopgroep. Jens Keukeleire eindigde op 16 seconden op de tweede plaats en is de nieuwe leider. Hij kan zichzelf opvolgen op de erelijst. De Nieuw-Zeelander Dion Smith vervolledigde het podium van de Ardennenrit.

Voor Vanendert is het zijn eerste zege sinds zijn triomf in de Tour van 2011 op Plateau de Beille. Zondag eindigt de Baloise Belgium Tour met een vlakke rit over 157,7 kilometer van Landen naar Tongeren.

Uitslag:

1) Jelle Vanendert

2) Jens Keukeleire +16”

3) Dion Smith +16”

4) Anthony Turgis +16”

5) Edward Dunbar +20”

6) Andriy Grivko +1’09”

7) Gianni Marchand +1’09”

8) Jenthe Biermans +1’53”

9) Martijn Budding +1’53”

10) Quinten Hermans +1’53”

Algemeen klassement

1) Jens Keukeleire

2) Jelle Vanendert +19”

3) Anthony Turgis +20”

4) Dion Smith +37”

5) Edward Dunbar +39”

6) Andriy Grivko +49”

7) Gianni Marchand +1’10”

8) Quinten Hermans +1’43”

9) Jenthe Biermans +1’47”

10) Bryan Coquard +1’52”

Foto: BELGA

Vanendert: “Hier winnen is even moeilijk als in de Tour”

Jelle Vanendert boekte op 33-jarige leeftijd pas zijn tweede zege uit zijn carrière, na een Touretappe in 2011. “Ik heb altijd geweten dat ik nooit veel zou winnen. Dit is mijn tweede zege en het zijn er twee heel mooie. Voor mij is hier winnen even moeilijk als in de Tour. Als je geen eindsprint hebt, moet je alleen komen en dat gebeurt niet veel. Ik ben heel tevreden, maar heb geen ambitie voor de eindwinst. Ik ben de laatste die Jens gaat aanvallen.” De nieuwe leider speelde springplank voor Vanendert op de Muur. “Hij had het daar wel moeilijk, de andere hellingen lagen hem beter. In het begin van de koers voelde ik me niet top, ik moest er even inkomen. Ik heb vooral mijn krachten gespaard en geprobeerd slim te zijn, dat moest wel met dit warme weer. Uiteindelijk zat ik met Jens in de ontsnapping, de twee de mee moesten waren mee. We hebben dat goed uitgebuit.”

Keukeleire: “Was vooral met Grivko bezig”

Jens Keukelaire sprintte achter ploegmaat Vanendert naar de tweede plek. “Ik voelde me goed, de Muur was redelijk steil. Jelle gaf aan dat hij goed was, dus wilde ik als springplank fungeren. We hoopten op een gaatje, maar ze waren er sneller van gedacht. Toen Jelle ging,was duidelijk dat hij de rit zou pakken. Ik was vooral bezig met Grivko, de grootste uitdager voor de eindzege. Ze zeiden dat hij dicht zat, maar uiteindelijk kon ik hem afhouden. Ik was niet zozeer bezig met het verschil met Jelle. Het is gelukt om een mooie bonus te pakken op Grivko. De eindzege is in principe binnen.” En de kleine Lou keek toe met een petje van papa Jens op het hoofd. Keukeleire wordt binnenkort een tweede keer vader. “Ik wil naar de Tour, maar als het kindje vroeger komt, is dat tijdens de Ronde van Frankrijk. De ploeg heeft echter gezegd dat ik mag vertrekken als het zover komt. Dat is een mooie geste. Maar Lou kwam later dan gepland, dat mag nu ook gebeuren”, lachte Keukeleire.