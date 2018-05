Daniel Ricciardo op pole in Monaco, Vandoorne teleurgesteld twaalfde

Daniel Ricciardo heeft in de straten van Monaco de polepositie veroverd, de Australiër overklaste de concurrentie. Stoffel Vandoorne werd teleurgesteld twaalfde, Max Verstappen kon na zijn crash tijdens de derde oefensessie niet deelnemen aan de kwalificatie en start als laatste.

All hands to the pump at @redbullracing ??



Max Verstappen struggling to make Q1#MonacoGP ???? #F1 pic.twitter.com/qVpNawh5KE — Formula 1 (@F1) May 26, 2018

Max Verstappen crashte tijdens de laatste oefensessie. De mecaniciens waren bij aanvang van het eerste deel van de kwalificatie nog druk aan het sleutelen van de F1-bolide van Verstappen. ongetwijfeld werd er gehoopt op een eventuele rode vlag en onderbreking van de sessie maar die kwam er niet.

Verstappen moest dan ook lijdzaam toekijken hoe de overige negentien rijders hun kwalificatie afwerkten. De laatste plaats op de startgrid dus voor Verstappen.

Time ticking down in Q1 and Max is just a spectator #MonacoGP ???? #F1 pic.twitter.com/eOToU2IFyM — Formula 1 (@F1) May 26, 2018

Frustraties waren er ook bij Kimi Raikkonen, die zijn ongenoegen uitschreeuwde over de boordradio. Verkeer op de baan dat je snelle rondje verprutst, het is vooral tijdens Q1 met al de wagens op de baan een probleem.

Stoffel Vandoorne kon probleemloos doorstoten naar het tweede deel van de kwalificatie. Met een indrukwekkende vijfde tijd was dat voor Vandoorne geen enkel probleem, bovendien was hij opnieuw sneller dan teamgenoot Fernando Alonso. Ondertussen sprak het gezicht van Max Verstappen boekdelen ...

Tijdens een erg spannende Q2 zat alles in het middenveld erg dicht bij elkaar. Stoffel Vandoorne sneuvelde met een twaalfde tijd, dit terwijl Fernando Alonso slechts een tiende sneller was maar daardoor wel achtste was. Details die dus het verschil bepaalden voor een plaatsje in Q3.

Daniel Ricciardo was opnieuw de snelste en scherpte het baanrecord nog wat verder aan. Zou iemand Ricciardo van de pole kunnen houden?

Tijdens de eerste poging in Q3 snelde Daniel Ricciardo andermaal naar een nieuw baanrecord: 1:10.810. Een voorlopige polepositie dus voor de Australiër en daarachter was het superspannend. Hamilton, Vettel en Raikkonen lagen in totaal amper vijf duizendsten uit elkaar!

Ricciardo in a league of his own. Behind that just 0.005 split Hamilton, Vettel and Raikkonen!

LIVE NOW on Sky Sports F1 – Channel 406 & @SkyOne – Channel 106

?? Sky Go: https://t.co/fxH131oxfk

??? Blog: https://t.co/SzGssXnjAZ

#SkyF1 #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/tKi2yWqWJ2 — Sky Sports F1 ?? (@SkySportsF1) May 26, 2018

Sebastian Vettel reed tijdens de tweede run met het mes tussen de tanden. De Duitser slaagde er niet in om Ricciardo te bedreigen voor de pole maar hij snoepte wel de tweede plaats op de eerste startrij af van Hamilton.

Daniel Ricciardo op pole dus morgen, voor Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Kimi Raikkonen. Een Red Bull op zowel de eerste alsook de laatste plaats van de startgrid. Afspraak morgen om 15u10.

1. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:10.810

2. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:11.039 +0.229

3. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:11.232 +0.422

4. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:11.266 +0.456

5. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:11.441 +0.631

6. FR Esteban Ocon Force India 1:12.061 +1.251

7. ES Fernando Alonso McLaren 1:12.110 +1.300

8. ES Carlos Sainz jr Renault 1:12.130 +1.320

9. MX Sergio Perez Force India 1:12.154 +1.344

10. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:12.221 +1.411

Q2

11. DE Nico Hülkenberg Renault 1:12.411 +1.601

12. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:12.440 +1.630

13. RU Sergey Sirotkin Williams 1:12.521 +1.711

14. MC Charles Leclerc Sauber 1:12.714 +1.904

15. FR Romain Grosjean Haas F1 1:12.728 +1.918

Q1

16. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:13.179 +2.369

17. SE Marcus Ericsson Sauber 1:13.265 +2.455

18. CA Lance Stroll Williams 1:13.323 +2.513

19. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:13.393 +2.583

20. NL Max Verstappen Red Bull Racing geen tijd

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: