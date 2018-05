Nieve soleert indrukwekkend naar ritwinst, Froome weerstaat aanvallen Dumoulin en is zeker van Giro-eindzege

Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) heeft de 20e etappe van de Giro gewonnen. De jarige Spanjaard - die vandaag 34 jaar werd - kreeg carte blanche nadat kopman Simon Yates gisteren compleet door het ijs zakte en pakte uit met een indrukwekkende solo in de laatste bergetappe. Nieve vertrok op de voorlaatste klim en hield aan de meet twee minuten over op Robert Gesink (Team LottoNL - Jumbo) en Felix Großschartner (BORA - hansgrohe). Chris Froome (Team Sky) weerstond de aanvallen van Tom Dumoulin (Sunweb) en is zo zeker van de eindzege.

Voor de start wist Tom Dumoulin wat hem te doen stond: alles op alles zetten om Chris Froome alsnog uit het roze te fietsen. Een sinecure zou dat niet worden, want de Brit van Team Sky maakte met zijn kunststukje van gisteren duidelijk dat hij zijn topvorm bereikt heeft. Voor Simon Yates stond er niets meer op het spel. Na drie ritzeges en twee ijzersterke weken verloor hij in de 19e etappe 38 (!) minuten, voor de start praatte hij wel ontspannen met Froome. Een gentlemen, die Yates.

Na een snel eerste uur hadden we een ruime kopgroep van 27 renners, die vrije baan kregen van het peloton. Daarbij zaten onder meer Mikel Nieve en Roman Kreuziger (Mitchelton-Scott) , Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) Elia Viviani (Quick Step Floors), Tony Martin (Katusha) en Robert Gesink (LottoNL-Jumbo).

#Giro101 Break: Montaguti, Gavazzi, Ballerini, Belletti, Frapporti, Mohoric, Visconti, Ciccone, Barbin, Grossschartner, Schillinger, Ladagnous, Neilands, Kreuziger, Nieve, Viviani, Woods, Lammertink, Martin, Bouwman, Gesink, Lindeman, Brambilla, Conti, Laengen, Marcato and Mosca — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) 26 mei 2018

Viviani nam onderweg de tussenspurten voor zijn rekening, de viervoudige ritwinnaar pakt morgen de puntentrui mee naar huis. In het peloton werkten Astana en Movistar goed samen, waardoor de voorsprong van de leiders ietwat binnen de perken bleef. Ondertussen werd nog maar eens duidelijk dat het vat van Yates af is. De Brit moest alweer vroegtijdig passen. Voor Yates duurt deze Giro drie dagen te lang.

Vooraan dunde de kopgroep stilaan uit. Niet onlogisch, de Col Tsecore (cat 1) was een moordende klim: 16 kilometer lang, en de laatst 5 kilometer een hellingspercentage boven de 10%. In de afdaling toonde Mohoric (Bahrain-Merida) - die eerder al een rit won - dat hij de beste daler was van de leiders. Hij pakte een halve minuut op de rest. Op de Col de Saint-Pantaléon (cat 1) werd hij wel terug ingerekend.

De tweede klim van de dag werd ook het einde van de klassementsambities van Thibaut Pinot. Die moest lossen, stond letterlijk stil en verloor plotsklaps meer dan 10 minuten, Yates achterna. In de kopgroep achtten Mikel Nieve (Mitchelton - Scott), Gianluca Brambilla (Trek - Segafredo) en Felix Großschartner (BORA - hansgrohe) hun moment gekomen en de drie versnelden vanuit de overgebleven kopgroep. Het peloton liet ondertussen begaan en focuste zich op de strijd om de eindzege, die zich aankondigde op de laatste klim, de Cervinia (cat 1). Op 4 kilometer van de top van de Col de Saint-Pantaléon ging Nieve solo. Hij pakte meteen een mooie bonus en gooide zich naar beneden voor de 10km lange afdaling.

#Giro101: A second push from @NieveMikel is too much for Grossschartner. Nieve now leads solo with 32km to go. Reduced bunch at 6’40”.

@kristoframon pic.twitter.com/fTWxJqM2n6 — Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) 26 mei 2018

De achtervolgers beten zich stuk op een indrukwekkende Nieve, die doorstoomde op de flanken van de Cervinia. Hij soleerde moeiteloos naar de ritzege, de vijfde voor Mitchelton-Scott, na Chaves en drie keer Yates. Een mooie troostprijs nadat de droom van de eindzege gisteren doorprikt werd.Voor Nieve is het zijn derde ritzege ooit in de Giro. Opmerkelijk: hij won telkens op zijn verjaardag.

In de groep der favorieten probeerde Tom Dumoulin om Chris Froome nog onder druk te zetten. De Nederlander ging enkele keren aan, maar zag Froome telkens gezwind volgen. De Brit zat alleen, maar dat deerde hem niet. Dumoulin probeerde het een laatste keer in de tunnel, maar liep op een counter van Froome. Dumoulin sloot dankzij zijn ploegmaats wel opnieuw aan, maar kon Froome niet lossen. De Brit kwam samen met zijn Nederlandse concurrent over de meet. Zonder ongelukken wint Froome morgen de Giro. Dumoulin wordt tweede, Miguel Angel Lopez mag door het wegvallen van Pinot als derde op het podium.

The comeback is complete! @chrisfroome crosses the line to all but secure an incredible victory in the #Giro101 ?? pic.twitter.com/inriacO1VP — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 26 mei 2018

Chris Froome will take a 46-second lead into Rome tomorrow where he looks set to complete the Grand Tour triple crown #Giro101 #VaiVaiFroome pic.twitter.com/zqraDqWelQ — Team Sky (@TeamSky) 26 mei 2018

Uitslag:

1. Mikel Nieve (Spa/MTS) de 214km in 5u43:48 (gem. 37,347294km/u)

2. Robert Gesink (Ned/TLJ) op 02:17

3. Felix Grosschartner (Oos/BOH) 02:42

4. Giulio Ciccone (Ita/BRD) 03:45

5. Gianluca Brambilla (Ita/TFS) 05:23

6. Wout Poels (Ned/SKY) 06:03

7. Chris Froome (GBr/SKY) 06:03

8. Davide Formolo (Ita/BOH) 06:03

9. Domenico Pozzovivo (Ita/TBM) 06:03

10. Richard Carapaz (Ecu/MOV) 06:03

Klassement:

1. Chris Froome (GBr/SKY) in 86u11:50

2. Tom Dumoulin (Ned/SUN) op 0:46

3. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 04:57

4. Richard Carapaz (Ecu/MOV) 05:44

5. Domenico Pozzovivo (Ita/TBM) 08:03

6. Pello Bilbao (Spa/AST) 11:50

7. Patrick Konrad (Oos/BOH) 13:01

8. George Bennett (NZe/TLJ) 13:17

9. Sam Oomen (Ned/SUN) 14:18

10. Davide Formolo (Ita/BOH) 15:16 .