Herakles uit Lier verliest halve finale op Euro Hockey League in Amsterdam

Herakles is er zaterdag in Amsterdam niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Euro Hockey League. De Belgische vicekampioen van vorig seizoen verloor met 6-2 van de Nederlandse kampioen Kampong. Herakles speelt zondag (om 13u30) in de troostfinale om het brons tegen de verliezer van het volledig Nederlandse duel tussen Bloemendaal en Rotterdam later deze namiddag (om 16u00). Kampong, al winnaar van de EHL in 2016, speelt zondag om 16u00 de finale.

Kampong maakte al vroeg het verschil met twee doelpunten van Kellerman (3.) en Jonker (9.). Velddoelpunten tellen dubbel en dus leidde het team uit Utrecht tijdens de pauze met 4-0. Na rust kon De Kerpel (37.) milderen. De Antwerpse kapitein maakte in het slot zelfs bijna gelijk, maar miste. Op de counter maakte Kellerman (48.) het helemaal af.

Herakles dwong tijdens het paasweekend in Rotterdam zijn kwalificatie voor de Final Four af. Het team uit Lier versloeg toen in de achtste finales het Spaanse Atlètic Terrassa met 4-2, en rekende nadien in de kwartfinales af met een ander Spaans team. Polo de Barcelona werd toen na shoot-outs (7-6, 1-1 na reguliere speeltijd) geklopt.