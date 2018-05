Legendarische tv-chef verklapt haar geheim voor de beste aardappelsalade

Zelfs na haar dood blijft de beroemde chef Julia Child nog kookadvies geven. Zo dook er een podcast op waarin ze haar geheimen verklapt voor de perfecte aardappelsalade. "Loop niet weg van je aardappelen! Het is niet omdat ze in het water zitten, dat ze geen aandacht nodig hebben."

Hoewel de beroemde Amerikaanse chef en tv-persoonlijkheid Julia Child in de zomer van 2004 overleed, duiken geregeld nog eens tv-fragmenten of kooktips van haar op. Zo deelde kookwebsite The Splendid Table een podcast met haar geheim om een heel lekkere aardappelsalade te maken.

1. "Geef de aardappelen de kans om gelijkmatig te koken. Zorg dat ze perfect gaar gekookt zijn in licht gezouten water."

2. "Loop niet weg van je aardappelen! Het is niet omdat ze in het water zitten dat ze gaan aandacht verdienen. Hou ze in de gaten en prik erin tot ze perfect gaar zijn."

3. "Giet de aardappelen af, en roer er -terwijl ze nog warm zijn- fijngesneden sjalotjes, lente-ui of heel fijn gesneden rode ui bij. Daarna wat zout en peper. Ik giet er ook nog een heel klein beetje kookvocht bij of wat kippenbouillon and een wat wijnazijn voor de smaak. Schud alles goed door elkaar."

4. "Gebruik niet te veel mayonaise. Aardappelsalade draait niet om de mayonaise. Gebruik een beetje, of zelfs geen."

5. "Ik hou ervan om de aardappelen af te werken met een beetje krokant, verkruimeld spek en zelfs in stukjes gesneden hardgekookte eieren. Dan nog een beetje fijngesneden peterselie erover, en klaar!"