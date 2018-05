Fenomenale Nafi Thiam springt als eerste over 2 meter en vestigt nieuw wereldrecord

Nafi Thiam doet het, opnieuw. Tijdens het hoogspringen op het WK meerkamp in Götzis slecht ze voor het eerst de barrière van de twee meter: 2,01m. Geen enkele zevenkampster ging ooit al over twee meter in een zevenkamp. Uiteraard leidt ze na twee van de zeven proeven.

Daarna deed Thiam nog drie pogingen over 2,04m, maar die lukten niet. Sowieso heeft Thiam haar zevenkamp uitstekend ingezet. Na twee van de zeven onderdelen staat de olympische kampioene al ruim aan de leiding, met precies 100 punten meer dan de Amerikaanse Erica Bougard.

Thiam trad eerst aan in de vierde van vijf reeksen op de 100 meter horden. Haar start was uitmuntend, daarna zag ze de tegenstand terugkeren. Ze finishte als tweede in 13.45, elf honderdsten boven haar persoonlijk record. Ze moest op die manier slechts zestien punten toegeven op het schema van haar fenomenale zevenkamp een jaar geleden in Götzis. Over de vijf reeksen heen zette Thiam de achtste tijd neer. Hanne Maudens klokte een persoonlijk record van 14.00 en was 20e, Noor Vidts liep 14.15 en was na één onderdeel 22e.

In het hoogspringen deed Thiam alle monden openvallen. Nadat ze over 1m95 was gegaan, liet ze de lat meteen op 2m01 leggen. Die hoogte overschreed ze bij haar tweede poging. Nooit eerder ging iemand boven de twee meter in een zevenkamp. Het leverde Thiam ook een fenomenale 1.251 punten op.

Ze heeft 24 punten voorsprong op het schema van haar persoonlijk record. Maudens scoorde met 1m80 een nieuw persoonlijk record en werd zesde. Vidts ging over 1m74, zeven centimeter onder haar persoonlijk record. Maudens en Vidts staan voorlopig 9e en 24e.