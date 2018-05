De Luminus Arena in Genk is vanavond het toneel voor de allerlaatste wedstrijd van het seizoen in de Jupiler Pro League. KRC Genk en Zulte Waregem zullen in een rechtstreeks duel uitmaken wie volgend seizoen aan de bak moet in de tweede voorronde van de Europa League. Vanaf 18u kan je de wedstrijd hier live volgen.

Beleef hier de match live met videobeelden van de belangrijkste fases. Ben je geen abonnee? Dan kan je hier gratis een proefabonnement van 14 dagen nemen.