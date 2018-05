De treinaanbidder van Emily is terecht: “Dit is geen einde, maar een begin”

“Goed nieuws: we hebben elkaar gevonden!” Met die woorden laat Emily op Twitter weten dat de geheime aanbidder naar wie zowat heel Vlaanderen mee gezocht heeft, terecht is. En ze houdt hem helemaal voor zichzelf vanaf nu.

Een schets in balpen met de woorden: “Geloof me, in het echt ben je knapper.” Het had zomaar eens de meest succesvolle versiertruc van het jaar kunnen worden, ware het niet dat de tekenaar - met donkerblonde krullen, zo herinnerde Emily zich wel nog - vergeten was ook een telefoonnummer aan de tekening toe te voegen. Hoewel ze hem graag nog had aangesproken, verdween hij in de menigte in het station van Brugge.

Goed nieuws: we hebben elkaar gevonden! Ik wil iedereen bedanken die me geholpen heeft de afgelopen dagen, zonder jullie was dit nooit gelukt. — Emily (@Emily5054) May 26, 2018

Emily besloot het er echter niet bij te laten en schakelde de hulp in van Twitter. Ze moest en zou die jongen vinden. Natuurlijk konden wij zo’n mooi verhaal niet negeren, en met de vereende krachten van de Vlaamse media én Twitter kon Emily haar aanbidder terugvinden. “Ik wil iedereen bedanken die me geholpen heeft de afgelopen dagen, zonder jullie was dit nooit gelukt”, schrijft de West-Vlaamse op Twitter.

Meer dan dat de jongen terecht is, gaan we voorlopig echter niet te weten komen. Emily laat weten een beetje overdonderd te zijn door alle media-aandacht. Maar er is hoop voor de romantici onder ons: “Dit is geen eind, maar een begin”, laat Emily nog optekenen.