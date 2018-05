Heusdenaar Niels Pittomvils valt uit met knieblessure in Götzis

Niels Pittomvils heeft de tienkamp bij de Hypomeeting in Götzis verlaten. Hij blesseerde zich bij zijn eerste poging in het verspringen, het tweede onderdeel, aan de knie. Na de 100 meter, waarin hij 11.22 liep, stond hij 26e.

Vorig jaar zag Pittomvils al zijn hele seizoen in duigen vallen toen hij in Götzis zijn polsstok brak op zijn aanvangshoogte. Weg Hypomeeting, maar vooral weg WK. Nu overkomt hem een jaar later dus min of meer hetzelfde. Hij bleef na zijn eerste sprong kermend van de pijn in het zand liggen, en meteen was duidelijk dat het ernstig was. Zijn coach en de wedstrijddokter kwamen meteen ter plaatse en de Heusdenaar moest de strijd staken.