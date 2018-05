“Kans dat dit voorbode was voor zwaardere aardbeving is 1 op 20”

Kinrooi - Het epicentrum van de aardbeving van vannacht lag in Molenbeersel, een deelgemeente van Kinrooi. Het hypocentrum – de aardbevingshaard in de diepte – lag 15 km onder de grond. Een geluk, want daardoor heeft de beving wellicht geen schade veroorzaakt. Ook al duurde de schok slechts enkele seconden, toch zijn er honderden mensen die de trillingen gevoeld hebben. Zelfs tot in de provincie Luik.

De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) riep via de radio vanmorgen iedereen die de aardbeving gevoeld had op om melding te maken via de website www.seismologie.be. “Op basis van die meldingen wordt ...