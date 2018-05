Max Verstappen crasht stevig tijdens laatste oefensessie in Monaco, Vandoorne elfde

De Nederlander Max Verstappen heeft tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Monaco een stevige crash gemaakt. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de elfde tijd.

Na een dagje onderbreking, de eerste oefensessie worden in Monaco steeds op donderdag in plaats van op vrijdag afgewerkt, scheuren de F1-bolides vandaag opnieuw door de straten van Monaco. De weersomstandigheden waren alvast ideaal.

Ook onze landgenoot Stoffel Vandoorne ging tijdens het laatste uurtje dat er nog dingen uitgetest konden worden snel op de baan. Donderdag was Vandoorne goed voor de achtste tijd.

In de aanloop naar de kwalificatie zochten de rijders steeds meer de limieten op van zowel hun wagen alsook het circuit. Daarbij ging Valtteri Bottas in zijn Mercedes iets over die limiet en de Fin verremde zich spectaculair in St. Devote.

Bottas was echter niet de enige, ook de Spanjaard Carlos Sainz verremde zich zwaar in St. Devote, met een enorme 'flat spot' op zijn banden tot gevolg.

Red Bull Racing was opnieuw erg snel, net als tijdens de twee eerste oefensessies op donderdag vonden we Daniel Ricciardo en Max Verstappen helemaal bovenaan terug. Opvallend, er zat maar 1 duizendste (!)verschil tussen Ricciardo en Verstappen.

Met echter nog zo'n tien minuten op de klok kregen we plots een rode vlag. Max Verstappen was hevig gecrasht in de chicane bij het zwembad. Twee jaar geleden crashte Verstappen op bijna identieke wijze tijdens de kwalificatie.

Het wordt uitkijken of de mecaniciens van Red Bull de wagen van Verstappen op tijd kunnen herstellen voor de kwalificatie. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de elfde tijd en was voor de derde oefensessie op rij sneller dan teamgenoot Fernando Alonso.

1. D. Ricciardo Red Bull 01:11.786 23

2. M. Verstappen Red Bull 01:11.787 14

3. S. Vettel Ferrari 01:12.023 23

4. K. Räikkönen Ferrari 01:12.142 26

5. L. Hamilton Mercedes 01:12.273 26

6. V. Bottas Mercedes 01:12.356 27

7. B. Hartley Toro Rosso 01:12.752 25

8. P. Gasly Toro Rosso 01:12.761 23

9. C. Sainz Jr. Renault 01:12.850 24

10. S. Sirotkin Williams 01:12.854 23

11. S. Vandoorne McLaren 01:12.874 25

12. E. Ocon Force India 01:12.940 23

13. S. Pérez Force India 01:13.025 22

14. N. Hulkenberg Renault 01:13.112 26

15. F. Alonso McLaren 01:13.279 25

16. L. Stroll Williams 01:13.595 26

17. C. Leclerc Sauber 01:13.644 25

18. R. Grosjean Haas 01:13.881 21

19. K. Magnussen Haas 01:14.192 20

20. M. Ericsson Sauber 01:14.221 28

