Zo lang blijven je fruit en groenten 'vers'

Fruit en groenten bewaren is niet makkelijk. Sommige verliezen te veel voedingsstoffen als je ze lang laat liggen, anderen worden net beter. Het beste wat je kan doen? Fruit en groenten niet te lang laten liggen en je ogen gebruiken.

De Britse supermarktketen Tesco heeft beslist om op 70% van hun fruit en groenten geen 'houdbaar tot'-label meer te zetten en wil zo voedselverspilling tegengaan. "Het bewaren van fruit en groenten is toch te complex en moeilijk te labelen."

"Veel voedingsstoffen, zoals bepaalde vitaminen, dalen nadat de producten zijn geoogst, maar heel soms kunnen ze ook nog toenemen", schrijft Adam Hardgrave, Amerikaans expert voedselveiligheid in The Guardian. "Als groenten worden afgesneden van de plant, kan het alleen maar bergaf gaan. Voor fruit dat is geoogst wanneer het nog niet helemaal rijp is, kan het tijdens de opslag meer rijpen en kunnen de voedingsstoffen dus nog toenemen."

Hoe lang fruit en groenten kunnen bewaren zonder veel van hun voedingsstoffen te verliezen is heel complex en verschilt van product tot product. "Uien bijvoorbeeld kunnen maanden bewaren zonder voedingsstoffen te verliezen. Vitamine A en ijzer blijven sowieso vrij stabiel, maar vitamine C gaat vrij snel verloren."

Koelkast

"De meeste fruit en groenten hebben deugd van de koelkast", zegt Luke LaBorde, professor voedselwetenschappen aan Penn State University. "Er zijn enkele uitzonderingen. Tomaten zijn heel gevoelig aan koude temperaturen en zullen smaak verliezen. Bananen verliezen ook sneller hun kwaliteit in de koelkast."

Ogen

Het beste wat je kan doen? Fruit en groenten niet te lang laten liggen en je ogen gebruiken. "Ziet de spinazie en broccoli er nog vers uit, dan zijn ook de voedingsstoffen nog vrij intact. Sowieso nog opeten is trouwens altijd beter dan niet opeten. In groenten en fruit zitten genoeg vezels en andere gezonde stoffen."

Enkele resultaten:

- spinazie: verliest bijna de helft van zijn foliumzuur na acht dagen in de koelkast. Op kampertemperatuur wordt dit proces versneld.

- broccoli: verliest 56% van zijn vitamine C na zeven dagen op kamertemperatuur. In de koelkast doet broccoli het beter. Na drie weken blijft 80% van de vitamines toch nog behouden.

- appelen: verliezen 30% van hun vitamine C na tien dagen op kampertemperatuur en 19% na drie maanden in de koelkast.