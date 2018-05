'Temptation' Laetitia shockeert fans met haar plastische ingreep

Laetitia van Temptation Island heeft op Instagram laten weten dat ze haar achterwerk wil laten liften, en de fans reageren niet allemaal enthousiast.

"The word is out! Ik ga een Brazilian Butt Lift laten doen", schrijft verleidster Laetitia op Instagram. Een Braziliaanse Butt Lift betekent dat haar achterste wordt opgevuld met injecties van eigen vet.

Na Pommeline, Rosanna en Zwanetta ondergaat nu ook ‘Temptation’-Laetitia een plastische operatie, en daar reageren een aantal fans heel heftig op. "Goed voor je zelfvertrouwen, dat programma...not. De meeste van de Temptation-Island-deelnemers zijn uiterlijk mooie mensen, maar al die plastische ingrepen verbergen veel onzekerheid. Witte tanden, lippen & kont opblazen. Zelfs die Fabrizio wil zijn neus laten doen, what the f*ck.”

Sommige fans vinden dat ze beter zou sporten en verwijten haar de makkelijkste weg. "Girl, ga gewoon sporten – squats en bridge-oefeningen. Wie heeft plastische chirurgie nodig als je naar de gym kunt gaan? Jammer dit. Wees eens trouw aan jezelf en ga hard trainen voor een mooie kont ipv de makkelijke weg.”

Verleidster Zwanetta springt dan weer voor Laetitia in de bres. Volgens haar zijn de deelnemers aan het verleidingsprogramma ook maar gewone mensen met hun onzekerheden. "Plastische chirurgie is van alle tijden, maar sommige mensen zijn er nu gewoon opener over."