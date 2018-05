Geen zin om te sporten? Eigenlijk is er maar één echt excuus

Sport, we weten wel dat het gezond is en dat het (achteraf) deugd doet, maar toch zijn we een krak in excuses verzinnen om het toch maar niet te moeten doen. "Het zit in je hoofd, en je kan daar iets aan doen", zegt een Amerikaanse personal trainer.

Brits onderzoek toonde onlangs nog aan dat ongeveer een derde van de Britse bevolking 'te moe' was om voor of na het werk nog te gaan sporten. Lui? Er is meer aan de hand, zeggen experts. "Excuses zoeken zit in onze hersenen. Het zit in ons hoofd, en het goede nieuws is: we kunnen er iets aan doen", zegt de in Amerika beroemde personal trainer Nicola Addison.

Pijn?

"Weinig mensen staan 's morgens op en hebben meteen geweldig veel zin om de sportschoenen aan te trekken. Uitvluchten zoeken is dan zo makkelijk. En eigenlijk is er maar één gouden regel. Eén vraag die je jezelf moet stellen: kan ik zonder pijn bewegen? Heb je geen pijn, dan zijn het gewoon je hersenen die allerhande uitvluchten zoeken en is er niet veel reden om die sportoutfit niet aan te trekken."

Excuus 1: Ik sport niet graag

"Ik doe het niet graag", "ik kan het niet goed", het zijn vaak gehoorde excuses. En ook hier kan je je hersenen omzeilen. Begin gewoon klein. Focus je op 'beweging' in plaats van op 'sport'. Was eens zelf je auto in plaats van naar de carwash te rijden... Kleine babystapjes zullen je hersenen er geleidelijk van overtuigen dat bewegen wél leuk is en deugd doet.