Virgin-baas Richard Branson ondergaat zelf opleiding tot astronaut

Sir Richard Branson, die aan het hoofd staat van het Virgin-imperium, krijgt nu zelf een opleiding tot astronaut om in een niet al te verre toekomst hoogstpersoonlijk de ruimte in te gaan. Dat heeft hij zelf aan de Britse openbare omroep BBC gemeld.

Onder de vele activiteiten die Branson (67) heeft opgestart is er ook Virgin Galactic, waarmee hij aan ruimtetoerisme wil doen. “Ik ga voor een astronautentraining, ik ga voor fitnesstraining, centrifuge en andere training, opdat mijn lichaam het hopelijk zal aankunnen wanneer ik de ruimte in ga”, aldus de miljardair zaterdag. Hij voegde eraan toe dat dit geen kwestie van jaren, maar van maanden is. “Het is zo kort (nabij). Er zijn opwindende dagen in het verschiet”.

Met het in 2004 gestichte Virgin Galactic concurreert Branson met Elon Musk (Tesla, SpaceX) en Jeff Bezos (Amazon en ruimtevaartbedrijf Blue Origin) om als eerste op pure commerciële basis aan ruimtetoerisme te doen. Rusland deed het al en wil het nog doen, in het bijzonder door gefortuneerden trips naar het Internationaal Ruimtestation aan te bieden. Maar dat gebeurt nog altijd met infrastructuur van overheden. Zo betaalt België ook mee aan het ISS.

Eerder dit jaar liep een supersonische test met het ruimteschip SpaceShipTwo, dat met een vliegtuig wordt gelanceerd, goed af. In 2014 kwam bij een ongeluk met het eerste ruimteschip van Virgin Galactic een piloot om het leven en raakte een tweede zwaargewond.