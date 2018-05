Raad van State geeft Fernand Huts ongelijk in strijd tegen wet-Major

De Raad van State geeft, tegen het advies van zijn auditeur, Katoen Natie-baas Fernand Huts ongelijk in zijn strijd tegen de aangepaste wet-Major, de wet op de havenarbeid. Of beter: de Raad geeft federaal minister Peeters gelijk maar ‘heropent het debat’, zo meldt De Gazet van Antwerpen zaterdag.

Twee jaar geleden kwam een einde aan jarenlange onzekerheid omdat Europa vond dat de Belgische wet op de havenarbeid, de wet-Major van 1972, niet liberaal genoeg was. Na heel veel overleg slaagde vicepremier Kris Peeters (CD&V) er uiteindelijk in toch een akkoord te bekomen dat in juni 2016 onderschreven werd door de havenvakbonden én ook de goedkeuring kreeg van Europa. Maar dat was buiten Katoen Natie-baas Fernand Huts gerekend (en een aantal interimbureaus).

Huts trok naar de Raad van State en betwistte dat de federale regering - dus minister Peeters - zich mocht moeien met deze regeling. Volgens zijn advocaten is dit een Vlaamse bevoegdheid. Enkele maanden geleden gaf de auditeur van de Raad in zijn advies Fernand Huts gelijk. Nu blijkt de Raad de auditeur niet te volgen. In een arrest van woensdag zegt de Raad dat “de havenarbeid tot het gemene arbeidsrecht behoort, waardoor de federale overheid exclusief bevoegd is”. Er is dus “geen schending van de bevoegdheidsgronden”.

Maar daarmee is de kous niet af. Volgens Huts heeft de federale overheid door deze ingreep de gewesten voor “voldongen feiten” gesteld in hun bevoegdheden zoals opleiding en onderwijs. Daar beslist de Raad “het debat te heropenen” en “gelast het een aanvullend onderzoek”.