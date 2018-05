Hugh Grant (57) in intieme kring getrouwd met Zweedse televisieproducer Anna Eberstein

De Britse acteur Hugh Grant (57) is vrijdag in intieme kring met de Zweedse televisieproducer Anna Eberstein (39) getrouwd. Dat heeft SkyNews zaterdag bericht.

In Britse kranten zijn foto’s verschenen van het bruidspaar op de trappen van het registratiekantoor in de Londense wijk Chelsea. Het koppel hield het simpel en discreet. Hij droeg een blauw pak, zij een korte, witte jurk. Hugh Grant koos wél voor een extravagante ring. Geen zilver of goud, maar een opvallend exemplaar met drie rode stenen.

Grant en Eberstein hebben al drie kinderen van wie het eerste in 2012 ter wereld is gekomen. Met zijn vroegere partner Tinglan Hong heeft Grant nog twee kinderen.

De acteur is beroemd geworden dankzij zijn rol in de film ‘Four Weddings and a Funeral’ (1994).