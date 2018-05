Halle-Gooik heeft zich vrijdagavond voor het vierde jaar op rij tot landskampioen in het futsal gekroond. De Vlaams-Brabanders klopten in hun tweede wedstrijd van de finale play-offs Gelko Hasselt met 7-1. Vorige maand pakte Halle-Gooik ook al de Beker van België, na een 5-0 zege tegen Proost Lierse.

In de eerste finalewedstrijd van de play-offs had de topfavoriet, 23 zeges op 24 in de reguliere competitie, ook al met 2-4 gewonnen in Hasselt.