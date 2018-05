Steward gooit alle remmen los op de tonen van Britney Spears

De passagiers die afgelopen week met luchtvaartmaatschappij Ryanair van Spanje terug naar Groot-Brittannië vlogen, werden in de lucht getrakteerd op een spetterend dansje van een steward. De man ging helemaal uit de bol en waande zich even Britney Spears terwijl hij het beste van zichzelf gaf op de pophit ‘Toxic’.

Klanten van Ryanair die deze week van het Spaanse Girona op weg waren naar het Verenigd Koninkrijk hoefden geen koptelefoon te gebruiken of een film te bekijken om zich niet te vervelen tijdens de vlucht. Steward Paolo nam het entertainment op zich en toonde wat hij in huis had tijdens een fabuleuze playbackshow. De energieke man speelde even volledig de rol van de Amerikaanse popzangeres en oogstte een daverend applaus door zijn optreden.

De video van de spetterende show werd ondertussen al honderdduizenden keren bekeken op sociale media, waar talloze mensen hopen dat ze Paolo ooit tegenkomen tijdens een vliegreisje. Al kan niet iedereen de performance smaken: “Je wordt betaald om een professional te zijn en niet om een ode aan Britney Spears te brengen. Geen wonder dat mensen afhaken omdat ze niet op tijd en stond thee en koekjes krijgen. Ben je een bediende of een act in een cabaretshow?”