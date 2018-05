Engelsman Rose is de nieuwe leider op Forth Worth Invitational

Justin Rose heeft zich dankzij een tweede ronde van 64 slagen aan de leiding gegolfd op het Fort Worth Invitational golftoernooi (PGA/7.100.000 dollar), dat wordt betwist op de Colonial golfbaan in het Amerikaanse Fort Worth (Texas).

De 37-jarige Rose, die in 2013 de US Open won en in 2016 goud pakte op de Olympische Spelen, zette met zijn score van 64 slagen de op één na beste ronde van de dag neer.

Met zijn totaal van 130 slagen, tien onder par, telt de achtvoudige PGA Tourwinnaar een slag voorsprong op de Argentijn Emiliano Grillo. Op drie slagen volgen de Amerikaan Brooks Koepka, de regerende US Open kampioen, en de Japanner Satoshi Kodaira.

De stand na de tweede ronde:

1. Justin Rose (Eng)130=66-64 -10

2. Emiliano Grillo (Arg)131=64-67

3. Brooks Koepka (VSt)133=70-63

. Satoshi Kodaira (Jap)133=66-67

5. Tyrone Van Aswegen (ZAf)134=67-67

6. Tom Hoge (VSt)135=69-66

. Bryson DeChambeau (VSt)135=68-67

. Harris English (VSt)135=68-67

. Alex Cejka (Dui)135=66-69

. Kevin Tway (VSt)135=66-69

. Ben Crane (VSt)135=66-69

. Beau Hossler (VSt)135=64-71

. Kevin Na (VSt)135=62-73