Zomers weekend met mogelijk venijn in de staart

Het wordt een warm, zomers weekend met temperaturen die op sommige plaatsen flirten met de 30 graden. Tegen zondagnamiddag riskeren lokale onweersbuien wel de familiebarbecues te verstoren.

Zaterdag trekt het lokale ochtendgrijs vlug op en wordt het zonnig met hoge sluierbewolking. In de ochtend is het westen van het land meer bewolkt met zelfs lokaal kans op wat neerslag. In de namiddag ontwikkelen er zich stapelwolken maar het blijft wellicht overal droog. Het wordt warm, met maxima tussen 23 of 24 graden in de Ardennen en 29 graden in de Kempen.

Aan de kust wordt het zo’n 26 graden, maar daar draait de wind in de loop van de namiddag naar noordoostelijke richtingen waardoor het mogelijk wat afkoelt.

Zaterdagavond en -nacht wordt het wisselend bewolkt met plaatselijk kans op een (onweerachtige) bui maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De minima schommelen van 13 graden in de Ardennen tot 18 graden in de grote steden.

Ook zondag wordt het op veel plaatsen zonnig en warm met maxima tussen 22 en 26 graden in de Ardennen, tussen 26 en 29 graden elders en plaatselijk tot 30 graden in de Kempen. In de loop van de dag en de avond worden wel lokale onweersbuien verwacht.

Maandag en dinsdag blijven we het zomers warme weer behouden met maxima tussen 25 en 30 graden. Er zijn zonnige perioden maar ook stapelwolken met soms onweer. Er is opnieuw kans op hevige onweersbuien met plaatselijk veel neerslag, hagel of rukwinden.