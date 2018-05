Oostenrijker houdt Dimitri Van den Bergh van titel op German Darts Masters

Dimitri Van den Bergh (PDC-36) is er vrijdag niet in geslaagd het German Darts Masters te winnen. In de finale moest de 23-jarige Antwerpenaar in de Veltins Arena in Gelsenkirchen met 8-2 het onderspit delven voor de Oostenrijker Mensur Suljovic.

De wereldkampioen bij de jeugd stuntte door op weg naar de finale de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-1) en de Schot Gary Anderson (PDC-4) uit te schakelen, maar had in de finale geen verhaal tegen de 46-jarige Suljovic. Die imponeerde met een gemiddelde van 101,62 per drie darts, terwijl Van den Berg maar aan 86,66 kwam.

Van den Bergh was ook veel minder trefzeker bij het uitwerpen dan in zijn vorige wedstrijden. Van zes kansen benutte hij er twee (33,33%). Suljovic greep acht van dertien kansen en kwam zo aan een ijzersterke 61,54 procent.

Suljovic houdt 20.000 euro over aan zijn tweede zege in een tv-tornooi. Vorig jaar won hij de Champions League of Darts. Op de erelijst volgt Suljovic Peter Wright (PDC-2) op. Die kleurrijke Schot werd in de halve finales met 8-2 uitgeschakeld door de Oostenrijker met Servische roots.

Een recordaantal toeschouwers woonde het dartstornooi bij in het voetbalstadion van de Duitse club Schalke 04. Meer dan 20.000 dartsfans volgden vanaf het veld de partijen op het podium. Daarmee werd het record uit 1939 ruimschoots verbroken. Toen zaten ruim 14.000 toeschouwers bij een toernooi in Londen. Het naoorlogse record werd eerder dit jaar gevestigd bij de Premier League Darts in Berlijn, waar 12.000 mensen op afkwamen.