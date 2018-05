Nafi Thiam verdedigt titel in Götzis: “Heb me niet voorbereid om hier in topvorm te zijn”

Nafi Thiam verdedigt dit weekend haar titel in de zevenkamp op de prestigieuze Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis. De olympische en wereldkampioene, die zich vorig jaar in Götzis tot de op twee na beste atlete aller tijden wereldwijd kroonde, heeft er zin in. Ze tempert wel de verwachtingen.

“Dat ik hier iets speciaals heb neergezet, doet mij weinig. Elke piste is 400 meter lang, dus als heel bijzonder ervaar ik het dit jaar niet”, steekt Thiam erg nuchter van wal. “Het is natuurlijk wel een ideale gelegenheid om te kijken waar ik sta, vooral met het oog op het EK in Berlijn. De trainingen zijn goed verlopen, maar ik heb me niet voorbereid om hier in topvorm te zijn. Dat was ik vorig jaar wel. Dit jaar is anders. Ik voel me op training wel gelijkaardig aan vorig jaar, maar heb amper wedstrijden gedaan.”

Roept haar prestatie van vorig jaar dan echt geen speciale herinnering op voor Thiam, ook niet als ze ziet dat heel Götzis vol hangt met affiches waarop zij prijkt? “Ik heb absoluut niet het gevoel dat dat iets verandert. Het is natuurlijk leuk om na de beste zevenkamp die ik ooit heb neergezet op de affiche te staan, en het is een meeting waar ik heel graag naartoe kom, maar het is niet iets waar ik emoties bij voel. Ik doe het niet voor de affiches.”