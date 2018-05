Zes keer kruiste Gelko Hasselt dit seizoen Halle-Gooik, vrijdagavond ging het voor de zesde keer voor de bijl. De tweede keer in deze play-off-finale en dus mocht Halle-Gooik uitbundig zijn vierde landstitel op rij vieren. Dik verdiend, want het was simply the best. Op het scorebord fonkelde 7-1.