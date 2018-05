Ieren stemmen voor afschaffing strikte verbod op abortus

Bij het abortusreferendum in Ierland lijkt het jakamp aan het langste eind te trekken. Uit een exitpoll bij ruim 4.500 stemmers, uitgevoerd door het marktonderzoekbureau Ipsos MRBI in opdracht van de krant Irish Times, blijkt dat 68 procent voor de afschaffing van het strikte verbod op abortus heeft gestemd.

De volksraadpleging van vrijdag ging over het schrappen van het achtste amendement van de Ierse grondwet. Dat legt vast dat een ongeboren kind evenveel recht op leven heeft als de moeder, wat abortus in principe in alle omstandigheden onwettig maakt, zelfs al is het leven van de moeder in gevaar.