Russisch minister van Sport geeft dopingfraude toe in brief aan WADA: “We staan open voor dialoog”

Een van de hogere verantwoordelijken van het Russische ministerie van Sport heeft vrijdag voor het eerst toegegeven dat er een structureel dopingprogramma voor de Russische atleten bestond. Russisch minister van Sport Pavel Kolobkov verklaarde dat hij de resultaten van het door het IOC gevoerde en door voormalig Zwitsers president Samuel Schmid geleide onderzoek aanvaardt. Die resultaten werden aan het einde van vorig jaar bekendgemaakt.

Volgens dat onderzoek was de Russische overheid betrokken in een jarenlang systematisch dopingprogramma, dat de Russische atleten onder meer op de Winterspelen van Sochi (2014) aan medailles moest helpen. Nadat het nieuws bekend raakte, mochten de Russische atleten enkel onder een neutrale vlag deelnemen aan de Winterspelen van Pyeongchang.

Schmid verklaarde eerder dat het dopingprogramma “een ongeziene schade heeft berokkend aan de Olympische Spelen”. Volgens Kolobkov heeft Rusland een brief gestuurd naar de Raad van bestuur van het Wereldantidopingagentschap. In die brief zou de Russische regering instemmen met de bevindingen van Schmids onderzoek.

“In onze brief stellen we dat we de beslissing van het IOC aanvaarden, dat we willen meewerken met de internationale bevoegdheden en dat we klaar zijn voor een dialoog,” verklaarde Kolobkov volgens het Russische persagentschap TASS in de marge van een economische top in Sint-Petersburg.

Volgens het WADA zal een commissie zich op 14 juni over de brief buigen. Die commissie zal dan een advies geven aan de Raad van bestuur.

Rusland zou graag zijn geschorste antidopingagentschap RUSADA in ere hersteld zien. RUSADA werd in november 2015 geschorst door het WADA nadat het mee had geholpen de dopingzaken te verdoezelen. Het WADA wilt de schorsing pas opheffen wanneer Rusland de grootschalige dopingfraude heeft toegegeven.

