Red Lions Tanguy Cosyns en Maxime Plennevaux kiezen voor Nederlands avontuur

In het spoor van tal van andere Red Lions, hebben Tanguy Cosyns en Maxime Plennevaux (vanaf 1 augustus bij de Belgische selectie) vrijdag besloten hun sportieve carrière voort te zetten in Nederland. De aanvallers van respectievelijk Daring en Real Club de Polo de Barcelona tekenden een contract bij HGC, een club uit de omgeving van Den Haag.

De 26-jarige Cosyns droeg in de laatste zes jaar al 112 keer de nationale driekleur. Op het WK in Den Haag was hij goed voor vijf doelpunten. Hij deed hetzelfde op de Olympische Spelen in Rio en hielp België zo mee aan een zilveren medaille. Nadat de Molenbekenaar vorige zomer geblesseerd raakte aan de ligamenten van zijn knie, moest hij knokken om zijn vorm terug te vinden. Door de overstap te maken naar een van de beste kampioenschappen van de wereld wil hij met het oog op de Olympische Spelen van Tokio zijn vroegere niveau terugvinden.

De 24-jarige Plennevaux, die in het seizoen 2016-2017 nog topscorer werd in België, koos ook voor HGC. De kersverse Red Lion wil met het oog op zijn trainingen bij de Belgische nationale hockeyploeg dichter bij huis spelen. Plennevaux, die schitterde op het EK en op het WK indoor hockey, is aan zijn laatste dagen bezig bij Polo de Barcelona. In het weekend van 2 en 3 juni staat hij met zijn Catalaanse club in de Final Four van de Spaanse competitie.

HGC, dat vorig seizoen als zevende eindigde in het Nederlandse kampioenschap, wordt volgend seizoen door voormalig Nederlands bondscoach Paul van Ass getraind. Naast de Belgisch-Nederlandse Floris van der Linden (ex-Gent) zullen Cosyns en Plennevaux er met voormalig Brits international Ashley Jackson (251 caps/164 doelpunten) samenspelen. Net als Cosyns en Plennevaux is ook Jackson een specialist in strafcorners.

(belga)