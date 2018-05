Yates verliest Giro, Vannieuwkerke verliest weddenschap

Karl Vannieuwkerke fietst volgend jaar naar Santiago de Compostela. Deels willens en een beetje nillens ook. De tv-commentator had twee weken geleden in zijn wekelijkse column in het NRC Handelsblad breeduit getoeterd dat niet Tom Dumoulin maar wel Simon Yates de Giro zou winnen. Zoniet zou hij naar Santiago de Compostela fietsen.

De tweet van Vannieuwkerke vanmiddag loog er niet om. ‘Bedankt @simonyates jouw inzinking zal me volgend jaar een fantastische fietstrip naar Santiago de Compostella opleveren...’

Bedankt @SimonYatess jouw inzinking zal me volgend jaar een fantastische fietstrip naar Santiago de Compostella opleveren ? kandidaten om mee te fietsen kunnen zich melden tot half oktober #genietenvankleinedingen #Giro — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) May 25, 2018

Vannieuwkerke zorgt zelf voor tekst en uitleg. “Ook zonder die column in het NRC zou ik volgend jaar naar Santiago de Compostela fietsen”, verduidelijkt de tv-figuur. “Door te trainen voor de fietsmarathon van ‘Kom op tegen Kanker’ heb ik de liefde voor de fiets herontdekt. Bijna tien jaar heb ik mijn fiets niet meer aangeraakt en nu zit ik toch weer aan een gemiddelde van 300 à 400 kilometer per week. Bovendien heb ik altijd gezegd dat ik ooit naar Compostela zou fietsen. Dat zal nu iets sneller zijn dan gepland, namelijk volgend jaar.”

Vannieuwkerke ging er vanuit dat Tom Dumoulin de Giro niet zou winnen en liet dat twee weken geleden ook weten in zijn NRC-column. Op het moment dat hij zijn tweet verstuurde - tijdens de beklimming van de Finestre - zag het er naar uit dat Dumoulin wel de Giro zou winnen. “Sindsdien heb ik de etappe niet meer kunnen volgen. Wat is de situatie van Froome? Rijdt die virtueel in het roze? Ah, dan moet ik mijn column eens herlezen… Neen, wie de Giro ook wint, ik fiets volgend jaar naar Compostela.”

En hij zoekt nog medefietsers. “Mensen mogen zich kandidaat stellen tot half oktober, dan maak ik mijn selectie”, aldus Vannieuwkerke. “Over de route heb ik nog niet nagedacht. Er is net in Oost-Vleteren een groep vertrokken die van brouwerij naar brouwerij willen fietsen. Misschien kies ik wel voor een wijnroute, van wijndomein naar wijndomein. Dat zien we dan wel.”